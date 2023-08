Dresdens Grünen-Chefinnen: "Sind große Freunde von Tempo 30 in der Stadt"

Seit 30 Jahren hat die studierte Lehrerin (Geschichte/Französisch) und gelernte Buchhändlerin ihren Lebensmittelpunkt in Dresden, arbeitet hier als Lektorin, Redakteurin und Übersetzerin.

Filius-Jehne ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt auf dem Weißen Hirsch. Ihre Leidenschaft ist die Musik: In ihrer Freizeit singt sie im Chor und spielt Klavier.

(36) ist "geboren in Karl-Marx-Stadt und aufgewachsen in Chemnitz ", wie sie sagt. Sie studierte Gemeinschaftskunde und Geschichte für das Lehramt in Dresden. Berufliche Stationen lagen in der Jugendarbeit und der politischen Bildung.