Fehlende Notstromversorgung in Dresden bereitet Stadträten Sorge

Dresden - Wie steht's um Dresdens Krisenvorsorge? Darüber diskutierten die Räte am Donnerstag. Hintergrund ist die bis heute fehlende Notstromversorgung des im Krisenfall wichtigen Groß-Tanklagers an der Bremer Straße.

Das Großtanklager an der Bremer Straße ist noch immer nicht für den Krisenfall gerüstet. © Norbert Neumann

Im Falle eines Blackouts (flächendeckender Stromausfall) würde von hier aus die Verteilung wichtiger Kraftstoffe (etwa Benzin, Diesel) im Stadtgebiet erfolgen.

Damit können Stromgeneratoren etwa von Kliniken oder Rettungskräften betrieben werden. Doch die dafür notwendige Netz-Ersatzanlage kann trotz Ratsbeschlusses von 2022 wegen Bummelei der Verwaltung wohl erst 2027 in Betrieb gehen.

"Es geht um die Frage, ob unsere Stadt handlungsfähig bleibt", so Remo Liebscher (48, Team Zastrow). Er kritisierte den Beigeordneten Stephan Kühn (46, Grüne), der sich lieber auf den Radverkehr konzentriere als auf eine schnelle Lösung.

Die Grünen verwiesen an die Zuständigkeit des Brand- und Katastrophenschutzamtes unter Führung des Beigeordneten Jan Pratzka (53, CDU).