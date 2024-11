So will Dresden das Advents-Chaos ohne Carolabrücke eindämmen

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) präsentierte sein neues Verkehrskonzept. © Eric Münch

Die wichtigste Botschaft: "Wer den Besuch der Weihnachtsmärkte in der Adventszeit genießen möchte, nutzt öffentliche Verkehrsmittel und lässt sein Auto außerhalb des Zentrums stehen", sagt Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne). Am besten komme man mit Bus und Bahn in die Innenstadt.

Für Autofahrer hat das Rathaus im Ostragehege den Parkplatz an der Messe (P7, 1200 Plätze, an 20 Tagen kostenlos) und Sportpark Ostra (P1, P2, P3 mit 500 Plätzen, kostenlos) eingerichtet. Von dort aus fahren alle sechs Minuten die zusätzlich eingerichtete Straßenbahnlinie 20 und die Linie 10 direkt in die Innenstadt.

Insgesamt rechnen die DVB in der Adventszeit mit bis zu 730.000 Fahrgästen pro Tag im ÖPNV (120.000 mehr als normal), sehen sich gut vorbereitet. Im letzten Jahr mussten während der Adventszeit aber gut 500 Fahrgäste wegen Überfüllung "zurückbleiben" und aufs nächste Fahrmittel warten. Reisebusse können westlich der Marienbrücke parken (130 Plätze).

In den Vorjahren blieb die Wilsdruffer Straße stadtauswärts gesperrt. Dieses Jahr erfolgt die Sperrung dieser Fahrspur nur zeitlich begrenzt - während der Öffnungszeiten des Striezelmarktes (90.000 Besucher pro Tag) täglich von 9.30 bis 22 Uhr. Der morgendliche Berufsverkehr kann also noch rollen. Der Verkehr in westliche Richtung kann weiter uneingeschränkt fahren.