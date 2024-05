Viele wundern sich schon: Warum sprudeln nicht alle Dresdner Brunnen?

Nach zweijähriger Pause wegen Arbeiten am Rathaus konnte dort am Dienstag der Hietzigbrunnen (1911 errichtet) wieder angestellt werden.

Die Springbrunnen am Altmarkt sollen dieses Jahr wieder plätschern. Wann, konnte das Rathaus aber nicht sagen. © Holm Helis

Doch es gibt auch Trauerspiele wegen mutwilliger Zerstörung oder Diebstahls. So wurden etwa am Pusteblumen-Brunnen auf dem Albert-Wolf-Platz in Prohlis die Leuchten gestohlen. Da sich diese am Beckenboden befanden, kam es zu einer schweren Havarie, wurden Pumpen und Elektrik beschädigt.

Wann der wieder sprudeln kann - das Rathaus konnte keinen Zeitpunkt nennen. Auch die Brunnen an der Güntzstraße (Johannstadt) und Alaunpark (Neustadt) müssen wegen Vandalismusschäden "auf unbestimmte Zeit" außer Betrieb bleiben.

Die Wasserspiele am Altmarkt sollen nach der abgeschlossenen Sanierung des Platzes noch in diesem Jahr wieder sprudeln. Die Sanierung des östlichen Kracht-Brunnens am Goldenen Reiter soll 2025 abgeschlossen werden.

Ende Oktober hat es sich dann wieder ausgeplätschert, beginnt die Winterruhe.