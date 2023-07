FDP übt scharfe Kritik an neuer Innenstadt-Kampagne in Dresden: "PR ohne Substanz"

Dresden - Aus der Dresdner FDP-Fraktion wird scharfe Kritik an der neuen Werbe-Kampagne des Rathauses laut. Es sei "beschämend", dass Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne ) durch Plakate mit der Aufschrift "Dresden findet InnenStadt. Mit dir!" die Besucher-Flaute bekämpfen will.

Mit City-Light-Plakaten will Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne) für die Dresdner Innenstadt werben. © Petra Hornig

"Statt auf Substanz und Problemlösungen setzt der grüne Bürgermeister auf PR und Chichi. (...) Unfassbar viel Geld wird in Symbolaktionismus und Bürgerbeteiligungsmaßnahmen versenkt, die es alle schon mal gab und die alle nicht erfolgreich waren", bemängelt Holger Zastrow (54, FDP), Chef der Stadtratsfraktion.

Neben der Investition in neue Plakate würden zur Belebung der City allein rund 1,2 Millionen Euro für das Projekt "Kreativ.Raum.Börse" ausgeschüttet werden. Davon sollen bis Ende 2024 Ladenlokale in der Innenstadt angemietet werden, in denen dann einzelne, handverlesene Künstler ausstellen dürfen.

"Die Frage muss erlaubt sein, wem das eigentlich hilft und nützt und ob man so viel Geld nicht anders viel effektiver einsetzen könnte?", so Zastrow.

In Dresden mangele es nicht an Ideen. Es mangele an der Bereitschaft, etwas zu verändern. "Stefan Kühn tut alles dafür, dass es für die Innenstadt immer schwerer wird."