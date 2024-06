Vier Verschönerungs-Vorhaben durchgewunken: Hier putzt Dresden sich bald raus

Dresden - In seiner letzten Sitzung in "alter" Besetzung fasste der Stadtrat noch einige Beschlüsse, um die Stadt schöner zu machen. Als "Geschenke" an die Dresdner oder finanzielle Bürde für den kommenden Rat sollten die Entscheidungen aber nicht verstanden werden. Sie standen teils schon seit Monaten auf der Tagesordnung, kamen aber erst jetzt zur Abstimmung.