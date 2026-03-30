Elberadweg: Baubürgermeister Kühn setzt Ausbau-Pläne plötzlich auf null

Dresden - Keine Dresdner Radroute ist beliebter - und überfüllter - als der Elberadweg. Seit 15 Jahren soll die Strecke zwischen Johannstadt und Blasewitz deshalb ausgebaut werden. Plötzlich will Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) ganz neu planen.

Der Elberadweg wird von Radlern, Spaziergängern, Joggern und Rollstuhlfahrern genutzt. Bei schönem Wetter platzt er aus allen Nähten. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Im Juli 2011 beschloss der Stadtrat den Bau eines neuen Radwegs parallel zum Elberadweg, quasi als Radler-Schnellroute. Radfahrer und Spaziergänger sollten sich nicht mehr so oft in die Quere kommen.

Umgesetzt wurde der Beschluss noch nicht, dabei wurde 2012 ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet, 2016 gab es die Umweltprüfung. Wegen ungeklärter Rechtsfragen zur Waldschlößchenbrücke verzögerte sich das Projekt. Seit Dezember liegt die Brücken-Genehmigung jetzt vor.

Man müsste meinen, dass die heiße Phase für den Radweg-Ausbau starten könnte. Doch Baubürgermeister Kühn plant lieber von vorn! Das begonnene Planfeststellungsverfahren sei eingestellt worden, teilte er in einer Beschlusskontrolle mit.

Die alten Planungen entsprächen nicht mehr "dem Stand der Technik". Bis Jahresende würden eine neue Umweltstudie und Gutachten erstellt.