Ex-Finanzminister Vorjohann: Das sind Dresdens größte Kostentreiber

Dresden - Ohne radikale Einsparungen droht Dresden ein 240 Millionen Euro schweres Haushaltsloch. Jetzt hat Ex-Finanzminister Hartmut Vorjohann (62, CDU), der vom OB höchstpersönlich als Berater ins Boot geholt wurde , seine Analyse der Finanzmisere vorgelegt.

Das Rathaus wird den Kostenanstieg nicht stoppen können, die Hoffnungen des OB richten sich weiterhin auf Reformen auf Bundes- und Landesebene. © Petra Hornig

Seit Februar hatte Vorjohann die Haushaltsbelastung durch Sozialausgaben analysiert, dafür 16.500 Euro Vergütung eingestrichen - das hatte auch Kritik geweckt. Doch nun ist sein 200 Seiten starkes Gutachten fertig.

Demnach sind Hilfsleistungen für Menschen mit Behinderungen (etwa Schul- oder Alltagsassistenzen) und die Jugendhilfe (etwa Familienberatung, Heimunterbringung) riesige Kostentreiber.

Allein für die Jugendhilfe gab Dresden 2025 rund 201 Millionen Euro aus. Ähnlich teuer sind die Hilfen für behinderte Menschen mit 196,5 Millionen Euro.

Doch auch Mietkosten für Bürgergeldempfänger (165,5 Mio. Euro), Kosten im Bereich Asyl (71 Mio. Euro), für Unterhaltsvorschüsse (29,5 Mio. Euro) und Hilfe zur Pflege (27,4 Mio. Euro) verschlingen Abermillionen.

Bitter: Viele der Mehrkosten gehen auf Entscheidungen auf Bundesebene zurück, analysiert der Finanzberater. Etwa durch die Einführung von Pflegemindestlohn, Tarifpflicht oder höhere Leistungsstandards für Behinderte mit dem Bundesteilhabegesetz.