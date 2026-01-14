Erste Opfer des Sparkurses: Diese Dresdner Jugendtreffs machen dicht

Dresden - Die Finanznot und Einstellung der Förderung forderten bereits zwei Opfer: Dem AWO-Jugendtreff Check Out in Niedersedlitz (Bahnhofstraße) fehlen 195.000 Euro, dem Jugendtreff Oase in Kaditz (Fechnerstraße) 170.000 Euro - beide Häuser machten nun dicht.

Der AWO-Jugendtreff Check Out war mal im im Bahnhof Dresden-Niedersedlitz. © Thomas Türpe

Es gebe keine Hoffnung mehr, hieß es von der AWO.

"Wir bedanken uns bei allen für die geleistete Mit- und Zusammenarbeit über drei Jahrzehnte. Alle einzeln aufzuzählen, wären zu viele", schreibt der Vorstand des Jugendhilfe-Vereins Oase auf seiner Webseite.