Es werden immer mehr: Weitere Radbügel für Dresden in Planung

Auch 2026 sollen neue Radbügel im Stadtgebiet aufgestellt werden und dafür Parkplätze wegfallen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Auch 2026 sollen neue Radbügel im Stadtgebiet aufgestellt werden und dafür Parkplätze wegfallen. Zuletzt hatte die Maßnahme an der Warthaer Straße in Cotta für Anlieger-Frust gesorgt.

Diese Radbügel an der Warthaer Straße sorgten bereits für Ärger.
Diese Radbügel an der Warthaer Straße sorgten bereits für Ärger.  © Ove Landgraf

Stadtrat Michael Hauck (63, Freie Bürger) wollte wissen, wie es weitergeht.

Auf seine Anfrage teilte die Stadtverwaltung mit: Dieses Jahr sollen an "insgesamt 15 Standorten" Radbügel aufgestellt werden. Dazu kommen solche, für die Private oder Gewerbetreibende Bedarf angemeldet hätten.

"Infolgedessen werden auch in diesem Jahr sowohl Radabstellanlagen im Gehwegbereich geschaffen als auch Pkw-Stellplätze in Fahrradstellplätze umgewandelt", schrieb die Stadt.

Konkret sollen etwa in Cotta (Bünaustraße, Conertplatz, Altbriesnitz) und Johannstadt (Arnoldstraße, Blumenstraße, Florian-Geyer-Straße, Heinrich-Beck-Straße) "in geringem Umfang" Parkplätze weichen.

Warum kommen die Bügel nicht auf den Gehweg? Hier verwies die Stadt auf Leitungen im Boden und Gehwegbreiten, die eingehalten werden müssen.

