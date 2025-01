Demo gegen CDU-Chef Merz: So viele gehen in Dresden auf die Straße!

Dresden - Spontan und trotzdem alles andere als klein: Wegen der erstmaligen Zusammenarbeit der CDU mit der in großen Teilen rechtsextremen AfD auf Bundesebene hatten verschiedene Gruppen zum Protest gegen einen Auftritt von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) in Dresden aufgerufen. Letztendlich sammelten sich fast alle Protestierer auf der "Fridays for future"-Demo auf dem Schloßplatz.