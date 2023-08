Gebühren-Hammer in Dresden: Unser Müll wird schon wieder teurer!

Wir stellen den Müll vor die Tür und die städtische Reinigung holt unseren Dreck ab: Ein Kreislauf, der teurer wird. © dpa/Jan Woitas

Alle drei Jahre muss die Stadt Dresden ihren Müllplan vorlegen. Bereits 2021 wurde festgestellt, dass die Müllgebühren um rund 5,4 Prozent gestiegen sind und damit rote Zahlen geschrieben worden sind.

Für 2024 und die beiden Folgejahre musste also ein neuer Plan her, den Ida Kremer (62), die Finanz-Chefin im Rathaus, nach minutenlanger, minutiöser Rechenleistung in einem Satz begründet: "Um das bisherige Modell zu halten, reichen uns die bisher eingeplanten 50 Millionen Euro pro Jahr einfach nicht aus."

Das fehlende Geld wird man sich von den Bürgern holen.



Je kleiner dabei die Tonne, desto größer die verzeichnete Mülldichte und umso heftiger die Erhöhung für den Bürger: Wo die 80-Liter-Restmülltonne für die zweiwöchentliche Abholung bisher 3,70 Euro fällig waren, sind es ab kommendem Jahr 4,59 Euro pro Monat (24,1 Prozent mehr).

Bei einem großen 1100 Liter Abfallbehälter steigen die Kosten von 38,67 auf 47,23 Euro um 22 Prozent pro Monat.