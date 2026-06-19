"Gehwegnasen", Zebrastreifen und Tempo 30: Der neue Verkehrs-Plan von Bürgermeister Kühn

Dresden - Neun Verkehrstote gab es vergangenes Jahr in Dresden, 356 Menschen wurden schwer verletzt. Laut Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) bleiben rechts abbiegende Autofahrer ein Problem. Allzu oft bringen sie Radfahrer zu Fall.

Die Stadt führt an immer mehr Stellen Tempo 30 ein. © Eric Münch

"Für Fahrradfahrer und Fußgänger haben diese Abbiegeunfälle ein hohes Gefährdungspotenzial", erklärt Kühn. Die Stadt will das nicht hinnehmen. Stoppschilder und große STOP-Schriftzüge auf der Fahrbahn (etwa an der Waldschlößchenbrücke) oder getrennte Ampelanlagen für Rad- und Autofahrer (etwa am Sachsenplatz) sollen das Bewusstsein schärfen.

Dieses Jahr geht der Umbau von Dresdens Straßen weiter. Im Namen der Verkehrssicherheit entstehen neue 30er-Zonen und Zebrastreifen, fallen bislang geduldete Parkmöglichkeiten weg.

"Wenn eng an den Kreuzungsbereich rangeparkt wird, geht das zulasten der Sichtbarkeit von Verkehrsteilnehmern", sagt der Bürgermeister.

Mittel dagegen: sogenannte "Gehwegnasen". Der Bürgersteig wird stellenweise verbreitert, Parken unmöglich - so zum Beispiel vorgesehen für die Kreuzung Franz-Liszt-Straße/Wiener Straße. Dort soll auch Tempo 30 eingeführt werden, ebenso auf der Stübelallee stadteinwärts.