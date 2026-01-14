Gelder für Dresdner Gedenkstätte gestrichen: Stadträtin sauer auf "rechte Mehrheit"

Dresden - Im Stadtrat wurden dem Alten Leipziger Bahnhof die Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung als Gedenkstätte des jüdischen Lebens in Dresden gestrichen. Stadträtin Anne Herpertz (27) reagierte erzürnt.

Der Stadtrat hat am Montag gegen Fördergelder für die geplante Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof gestimmt. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Der Alte Leipziger Bahnhof soll an die mehr als 500 Juden erinnern, die das NS-Regime von dort aus ab 1942 in die Konzentrationslager nach Auschwitz oder Riga deportierte.

In einer Sitzung des Kulturausschusses am Montag wurden der geplanten Gedenkstätte durch eine Mehrheit von CDU, AfD, Team Zastrow und FDP/FB-Fraktion nun jegliche Fördergelder für das Haushaltsjahr 2026 gestrichen.

Für Stadträtin Anne Herpertz von der PVP-Fraktion ein Unding: "Das ist nicht mehr nur fatale Symbolpolitik, sondern die konkrete Sabotage eines Gedenkortes für die Opfer des Holocaust", erklärte sie in einer Mitteilung am Mittwoch.

Der Piraten-Politikerin zufolge hätten sich vor allem CDU und FDP mit ihrem Abstimmungsverhalten zu "Gehilfen" einer von der AfD angestrebten "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" gemacht. Herpertz appellierte deshalb an den "Anstand" der beiden Fraktionen und forderte: "Diese Entscheidung muss rückgängig gemacht werden."