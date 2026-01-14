 1.548

Gelder für Dresdner Gedenkstätte gestrichen: Stadträtin sauer auf "rechte Mehrheit"

Im Dresdner Stadtrat hat eine Mehrheit die Fördergelder für den Alten Leipziger Bahnhof als Gedenkort abgelehnt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Im Stadtrat wurden dem Alten Leipziger Bahnhof die Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung als Gedenkstätte des jüdischen Lebens in Dresden gestrichen. Stadträtin Anne Herpertz (27) reagierte erzürnt.

Der Stadtrat hat am Montag gegen Fördergelder für die geplante Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof gestimmt. (Archivfoto)
Der Stadtrat hat am Montag gegen Fördergelder für die geplante Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof gestimmt. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Der Alte Leipziger Bahnhof soll an die mehr als 500 Juden erinnern, die das NS-Regime von dort aus ab 1942 in die Konzentrationslager nach Auschwitz oder Riga deportierte.

In einer Sitzung des Kulturausschusses am Montag wurden der geplanten Gedenkstätte durch eine Mehrheit von CDU, AfD, Team Zastrow und FDP/FB-Fraktion nun jegliche Fördergelder für das Haushaltsjahr 2026 gestrichen.

Für Stadträtin Anne Herpertz von der PVP-Fraktion ein Unding: "Das ist nicht mehr nur fatale Symbolpolitik, sondern die konkrete Sabotage eines Gedenkortes für die Opfer des Holocaust", erklärte sie in einer Mitteilung am Mittwoch.

Kinder und Betreuer bangen um ihr Jugendzentrum: Schließt auch das "Moosmutzelhaus"?
Dresden Politik Kinder und Betreuer bangen um ihr Jugendzentrum: Schließt auch das "Moosmutzelhaus"?

Der Piraten-Politikerin zufolge hätten sich vor allem CDU und FDP mit ihrem Abstimmungsverhalten zu "Gehilfen" einer von der AfD angestrebten "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" gemacht. Herpertz appellierte deshalb an den "Anstand" der beiden Fraktionen und forderte: "Diese Entscheidung muss rückgängig gemacht werden."

Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) kritisiert die CDU und FDP wegen deren Abstimmungsverhalten. (Archivfoto)
Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) kritisiert die CDU und FDP wegen deren Abstimmungsverhalten. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Geplante Gedenkstätte: Alter Leipziger Bahnhof sollte eigentlich 100.000 Euro erhalten

Bereits im vergangenen Dezember hatte sich im Stadtrat keine Mehrheit für die Freigabe der Fördergelder gefunden. (Archivfoto)
Bereits im vergangenen Dezember hatte sich im Stadtrat keine Mehrheit für die Freigabe der Fördergelder gefunden. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Ursprünglich waren zur Weiterentwicklung der Gedenkstätte im Haushaltsjahr 2025/2026 insgesamt 100.000 Euro beantragt worden.

Im Dezember 2025 blockierte die CDU-Fraktion jedoch die Freigabe der Mittel. Bereits zu diesem Zeitpunkt dämmerte es dem "Förderkreis Alter Leipziger Bahnhof": "Damit drohen die für 2025 eingeplanten Gelder zu verfallen - und auch für 2026 zeichnet sich keine Zustimmung ab", hieß es damals in einer Mitteilung.

Am Montag beantragte die CDU dann zunächst eine Reduzierung der Summe auf 47.000 Euro, stimmte letztlich jedoch gänzlich gegen jedwede Fördergelder. Laut Herpertz mit einer fadenscheinigen Begründung.

Drei Jahre Bauzeit! Haltepunkt Cotta wird "Öffi-Knoten"
Dresden Politik Drei Jahre Bauzeit! Haltepunkt Cotta wird "Öffi-Knoten"

"Die rechten Fraktionen reden sich damit raus, dass das Grundstück noch nicht in städtischer Hand ist. Dabei geht es aktuell noch gar nicht um das Grundstück, sondern um die Arbeit am Konzept der Gedenkstätte", polterte die 27-Jährige. Sie erwartet nun ein klares und finanzielles Bekenntnis zur Gedenkstätte.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Politik: