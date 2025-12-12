Droht jetzt wieder Chaos an der Stauffenbergallee? Laster-Parkplatz fällt bald weg

Dresden - Am bisherigen Standort des Zollhofs unweit der Stauffenbergallee spitzt sich die Lage im kommenden Jahr zu: Spätestens ab April entfällt wohl der Interimsparkplatz für die Vorabfertigung der Lkws. Lokalpolitiker warnen vor einem Rückfall in alte Muster - mit Staus, Lärm und blockierten Straßen.

Der aktuelle Standort des Zollamtes in der Hartmut-Dost-Straße soll perspektivisch aufgegeben werden. © Norbert Neumann

Seit gut anderthalb Jahren saniert die Verwaltung die Stauffenbergallee im Norden der Stadt. Im Februar sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Kurz danach fällt offenbar auch der seit November 2024 genutzte Interimsparkplatz mit 45 Lkw-Stellplätzen (Hammerweg) weg. Steht dann die nächste Brummiwelle bevor?

Jahrelang bot das Umfeld des in einer Sackgasse liegenden Zollamts ein chaotisches Bild: Laster, die sich gegenseitig blockierten. Anwohner und Autofahrer, die regelmäßig zu spät zur Arbeit kamen. Lärm, Abgase und Vermüllung prägten die Umgebung. An einzelnen Morgen standen oder rollten fast 70 Laster bis in die Nebenstraßen.

Um diese Zustände vorerst abzuwenden, beantragt die SachsenEnergie als Eigentümerin des Areals den Parkplatzbetrieb bis zum 31. März. Ob eine weitere Verlängerung möglich ist, entscheidet sich im Januar, so eine Sprecherin des Energieversorgers.

Neustadt-Politiker Norbert Rogge (53, Grüne) ist mit dieser nebelhaften Perspektive unzufrieden: "Die Verwaltung konnte in einer ihrer Präsentationen darlegen, dass der schon lange vorgeschlagene Standort Washingtonstraße in Kaditz in vielerlei Hinsicht der am besten geeignete ist", sagt er.