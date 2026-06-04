Jähnigen verteidigt die neuen Trinkbrunnen mit Nebeldusche

Dresden - Dresdens erste Trinkbrunnen mit Nebeldusche sind in Betrieb: Zur Einweihung auf dem Jorge-Gomondai-Platz verteidigte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) das Projekt.

Über die neuen Trinkbrunnen mit Sprühnebel-Funktion scheiden sich die Geister. © Picxell

"Für so was ist Geld da, aber Blumen für die Hauptstraße gibt es keine, und in den trockenen Krachtbrunnen wird hineingepinkelt", ärgerte sich Marion Heinze (68). "Ich finde das Projekt nicht sinnvoll. Wenn mir warm ist, gehe ich zum Wasserspiel gegenüber."

Jähnigen reagierte verständnisvoll, verwies auf die angespannte Haushaltslage und betonte: "Diese neuen Brunnen sind erst mal nur ein temporäres Pilotprojekt, für das gewählte Stadtbezirksbeiräte gestimmt haben."

Die Mittel (insgesamt rund 29.000 Euro) seien gut investiert, der Sprühnebel "erfrischend" und hygienisch.

Vorwürfe, den Springbrunnen-Betrieb zu vernachlässigen, wies sie von sich.