Kinder und Betreuer bangen um ihr Jugendzentrum: Schließt auch das "Moosmutzelhaus"?

Dresden - Seit Jahresbeginn ist der städtische Geldhahn für verschiedene Jugendzentren versiegt. Nachdem ein Rettungsantrag im Stadtrat verschoben worden war, schlossen Anfang Januar bereits zwei Häuser. Auch das "Moosmutzelhaus" in Löbtau steht vor dem Aus, will für die Kinder aber weiterkämpfen - solange es noch geht.

Die Sozialpädagogen David Morgenroth (37) und Claudia Elle (41) bangen um ihre Jobs, sind aber bis zuletzt mit viel Herzblut für die Kinder da. © Norbert Neumann

Grund- und Oberschüler, Gymnasiasten, Förderschüler, egal welcher Herkunft: Auch im neuen Jahr besuchen noch täglich bis zu 40 Kids das Moosmutzelhaus an der Hermsdorfer Straße, über 100 "Stammkinder" kommen regelmäßig. Seit 2005 können sie hier spielen, gemeinsam kochen, Ausflüge machen oder kreativ sein, betreut von Pädagogen.

Doch wegen der Finanznot strich der Jugendhilfeausschuss notgedrungen 185.000 Euro Fördermittel, die seit Jahresbeginn fehlen. "Wir wollen die Kinder nicht im Stich lassen", sagen die Sozialpädagogen David Morgenroth (37) und Claudia Elle (41), die seit zehn Jahren hauptberuflich am Standort arbeiten und um ihre eigene Zukunft bangen.

Nach der Hiobsbotschaft zur drohenden Schließung seien viele Tränen geflossen und zuletzt habe man Kinder auch wegschicken müssen, könne nur noch verkürzt öffnen (Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr).

Außerdem werde der beliebte Besuch einer Kletterhalle sowie das Schlittschuhlaufen abgesagt.