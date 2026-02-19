Konzept "nicht umsetzbar": Klima-Krieg im Dresdner Rathaus

Dresden - Aufstand gegen Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne)! Stadtratsfraktionen halten ihr Klimaschutzkonzept für weltfremd und unbezahlbar. Nun wollen sie eine Entscheidung dagegen durchsetzen.

Könnte das Heizkraftwerk Nossener Brücke realistisch mit Wasserstoff betrieben werden? © Norbert Neumann

Das Konzept war 2020 vom Stadtrat in Auftrag gegeben worden, 2024 stellte die Umweltbürgermeisterin ihren Entwurf erstmals vor. Darin steht: Bis spätestens 2040 soll Dresden klimaneutral sein, wie es der Stadtrat schon beschlossen hatte.

Dafür soll etwa der Erdgasbedarf durch grünen Wasserstoff oder Alternativen ersetzt werden. Gebäude sollen energieeffizienter, mehr Solaranlagen und Wärmepumpen installiert werden.

Ob der Rat seinen Segen gibt? Fraglich! In einem gemeinsamen Antrag halten die Fraktionen von CDU, Team Zastrow und FDP/Freie Bürger fest, dass sie Teile des Konzepts für "nicht umsetzbar" halten.

Stadtrat Robert Reschke (40, Team Zastrow) sieht darin gar einen "Wunschkatalog", meint: "Wir werden von Dresden aus sicherlich nicht die Welt retten."