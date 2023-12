Letzte Privilegien gefallen: Diese Neuerung macht den Dresdner Taxifahrern und Kunden Ärger

Dresden - Dresdens Taxifahrer in Not! Die Verkehrsentwicklung der Stadt erschwere die Arbeit, mache sie teils sogar unmöglich, klagen die Fahrer. Dabei geht es nicht nur um Probleme bei neuen Radwegen, sondern auch den Wegfall der letzten Privilegien, etwa beim Abbiegen. Darunter leiden auch Fahrgäste.

Kein Einzelfall: Wegen des neuen Radwegs an der Reicker Straße kann Taxifahrer Lutz Perner (60) hier nicht mehr halten, um Gäste aufzusammeln, da er auch Straßenbahnen behindern würde. © Ove Landgraf

"Wir können unsere Kunden nicht bitten, 200 Meter bis zur ersten Halte-Möglichkeit zum Taxi zu laufen. Viele sind zu alt und zu krank." Laut Kepper sind zwei von drei Gästen am Tag mobilitätseingeschränkt. "Darum buchen uns ja viele Kunden überhaupt."

Als Fehlentwicklung sieht die Genossenschaft auch das Streichen der letzten Privilegien an. So konnten die Fahrer lange dank eines "Taxi frei"-Schildes am Postplatz stadtauswärts fahrend von der Wilsdruffer in die Marienstraße links abbiegen.

"Kürzlich wurde das Schild entfernt. Nun müssen wir umständlichere Routen fahren. Für Kunden wird's teurer, die ärgern sich auch", so Kepper. Als "Armutszeugnis für den Rechtsstaat" bezeichnet er die Begründung des Amtes für die Schild-Abnahme, die er hörte: Es gebe zu viele Autofahrer, die es den Taxis gleichtäten.

Das Rathaus teilt dazu mit, dass zur Erhöhung der Verkehrssicherheit das Abbiegen über die Gleise verboten wurde, das Schild im Widerspruch zur Fahrbahnmarkierung (durchgehender Streifen) stand. An der Reicker Straße stünden entweder auf privaten Flächen "oder in angemessener Entfernung im öffentlichen Verkehrsraum Andienungsmöglichkeiten zur Verfügung", so ein Rathaussprecher.

Aktuell gebe es noch 49 "Taxi frei"-Schilder in der Stadt. Wie viele es noch vor zehn Jahren waren, darüber könne keine Aussage getroffen werden.