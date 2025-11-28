Eine Spur weg: Marienbrücke ist im Advent wieder Staufalle!

Zankapfel Marienbrücke! In der besinnlichen Weihnachtszeit dürfte es dort eher stressig werden.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Zankapfel Marienbrücke! Wie im vergangenen Jahr hat die Verwaltung während der Adventszeit eine der beiden Fahrspuren stadteinwärts für Autos gesperrt, damit Straßenbahnen staufrei rüberkommen. Was Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) dauerhaft einrichten will, erhitzt jetzt wieder viele Gemüter.

Der Gleisbereich über rund 180 Meter (entspricht rund 30 Plätzen für Autos) wurde abgesperrt. © Eric Münch "Stau Marienbrücke und Antonstraße!", warnte die elektronische Anzeigetafel an der Hansastraße am Vormittag. Da war der morgendliche Berufsverkehr längst durch. Dennoch kamen Autofahrer auch aus Richtung Neustädter Bahnhof bei Grünphasen nur mühsam voran - die Blechlawinen stauten sich teils bis zu den Kreuzungsbereichen zurück. Zur morgendlichen Stoßzeit war die Verkehrslage noch angespannter, auch die Echtzeit-Messungen bei Google Maps zeigten ab Schlesischem Platz Dunkelrot an - also stockenden Verkehr. "Nicht nur die reine Fahrzeit auf der Brücke ist um ein Vielfaches länger, mindestens genauso gravierend ist der Rückstau in den Straßen, die zur Brücke hinführen", kritisiert Team Zastrow (TZ). Dresden Politik Kritik an OB Hilberts DVB-Steuerplänen: IHK-Chef warnt vor "gravierendem Standortnachteil" Die Fraktion machte vor und nach der Spur-Sperrung einen Praxistest, brauchte mit dem Auto vormittags fast vier Minuten über die Brücke (zuvor eine Minute).

Straßenbahnen können seit Mittwochmorgen wieder frei über die Marienbrücke fahren. © Ove Landgraf

Trotz grüner Ampeln kamen Autofahrer auf der Antonstraße vor der Brücke Donnerstagnachmittag nur mühsam voran. © Ove Landgraf

Stadtrat Benjamin Keckeis (26, Linke) begrüßt die Sperrung. © Hermann Tydecks

Wie es nach Weihnachten weitergeht, ist unklar