Mehr als 1000 Stellen sollen weg: Die Neustadt kämpft um ihre Verwaltung

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Um Personalkosten einzusparen, will Dresdens OB Dirk Hilbert bis zu 1200 Verwaltungsstellen streichen. Ganze Verwaltungsstandorte könnten wegfallen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Um Personalkosten einzusparen, will OB Dirk Hilbert (54, FDP) mittelfristig 1200 Verwaltungsstellen streichen. Nicht ausgeschlossen, dass in diesem Zuge Verwaltungsstandorte wegfallen. Die Neustadt-CDU warnt ...

Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (43, CDU).
Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (43, CDU).  © privat

Seit 25 Jahren hat das Stadtbezirksamt Neustadt seinen Sitz an der Hoyerswerdaer Straße. Der Mietvertrag läuft noch bis 2034 - bleibt der Standort danach erhalten? Das ist noch offen.

Auf CDU-Anfrage erklärt das Rathaus eher schwammig: "Als Auswirkung der Personalkonsolidierung ist es auch notwendig, den Gebäudebestand sowie die bestehenden Anmietungen auf aktuelle Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen."

Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (43, CDU) schlägt Alarm: "Was wir ablehnen, ist die schleichende Aufgabe ganzer Verwaltungsstandorte und damit der Verlust bürgernaher Dienstleistungen."

Zehn Stadtbezirksämter zählt Dresden derzeit. Zu viele?
Zehn Stadtbezirksämter zählt Dresden derzeit. Zu viele?  © Steffen Füssel
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Die Neustadt-CDU will deshalb einen Antrag in den Stadtbezirksbeirat einbringen. Ziel: Bekenntnis der Stadt zu einem dauerhaften Verwaltungsstandort in der Neustadt.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, privat

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