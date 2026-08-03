Mehr als 1000 Stellen sollen weg: Die Neustadt kämpft um ihre Verwaltung

Dresden - Um Personalkosten einzusparen, will OB Dirk Hilbert (54, FDP) mittelfristig 1200 Verwaltungsstellen streichen . Nicht ausgeschlossen, dass in diesem Zuge Verwaltungsstandorte wegfallen. Die Neustadt-CDU warnt ...

Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (43, CDU). © privat

Seit 25 Jahren hat das Stadtbezirksamt Neustadt seinen Sitz an der Hoyerswerdaer Straße. Der Mietvertrag läuft noch bis 2034 - bleibt der Standort danach erhalten? Das ist noch offen.

Auf CDU-Anfrage erklärt das Rathaus eher schwammig: "Als Auswirkung der Personalkonsolidierung ist es auch notwendig, den Gebäudebestand sowie die bestehenden Anmietungen auf aktuelle Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen."

Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (43, CDU) schlägt Alarm: "Was wir ablehnen, ist die schleichende Aufgabe ganzer Verwaltungsstandorte und damit der Verlust bürgernaher Dienstleistungen."