Mehr als 1000 Stellen sollen weg: Die Neustadt kämpft um ihre Verwaltung
Dresden - Um Personalkosten einzusparen, will OB Dirk Hilbert (54, FDP) mittelfristig 1200 Verwaltungsstellen streichen. Nicht ausgeschlossen, dass in diesem Zuge Verwaltungsstandorte wegfallen. Die Neustadt-CDU warnt ...
Seit 25 Jahren hat das Stadtbezirksamt Neustadt seinen Sitz an der Hoyerswerdaer Straße. Der Mietvertrag läuft noch bis 2034 - bleibt der Standort danach erhalten? Das ist noch offen.
Auf CDU-Anfrage erklärt das Rathaus eher schwammig: "Als Auswirkung der Personalkonsolidierung ist es auch notwendig, den Gebäudebestand sowie die bestehenden Anmietungen auf aktuelle Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen."
Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (43, CDU) schlägt Alarm: "Was wir ablehnen, ist die schleichende Aufgabe ganzer Verwaltungsstandorte und damit der Verlust bürgernaher Dienstleistungen."
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Die Neustadt-CDU will deshalb einen Antrag in den Stadtbezirksbeirat einbringen. Ziel: Bekenntnis der Stadt zu einem dauerhaften Verwaltungsstandort in der Neustadt.
Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, privat