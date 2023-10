1,2 Millionen für Sport vergeigt: So will die CDU ihren Abstimmungs-Patzer jetzt wiedergutmachen

Dresden - Mehrere Fraktionen wollten in der vergangenen Stadtratssitzung die Haushaltssperre lockern, auf verschiedene Weise Gelder für Dresdens Sportvereine freimachen. Doch am Ende blieben alle stur und CDU-Mann Hans-Joachim Brauns (64) steckte seine Stimmkarte falsch ein, verpatzte die Mehrheit, sodass am Ende gar nichts beschlossen wurde (TAG24 berichtete). Nun bemüht sich die CDU auf anderem Wege um eine Lösung für die leidtragenden Vereine.