Mehr Tempo 30 in Blasewitz: Hier muss man jetzt langsamer fahren

Dresden - Die Stadt erweitert die Tempo-30-Regelung auf der Niederwaldstraße in Blasewitz.

Ab sofort gilt auch hier auf der Niederwaldstraße von früh bis nachmittags Tempo 30. © Eric Münch

Runter vom Gas gilt künftig auch im Abschnitt zwischen Hübler- und Kretschmerstraße montags bis freitags von 6.30 bis 17 Uhr.

Der Tempo-30-Ausbau war auf Initiative des Stadtbezirksbeirates Blasewitz geprüft worden.

"Ziel ist es, insbesondere Grundschulkinder auf ihrem täglichen Weg besser zu schützen und gleichzeitig die Verkehrssituation im Umfeld von Schulen und Kitas nachhaltig zu verbessern", so ein Stadtsprecher.