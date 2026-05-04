Mehr Tempo 30 in Blasewitz: Hier muss man jetzt langsamer fahren
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Dresden - Die Stadt erweitert die Tempo-30-Regelung auf der Niederwaldstraße in Blasewitz.
Runter vom Gas gilt künftig auch im Abschnitt zwischen Hübler- und Kretschmerstraße montags bis freitags von 6.30 bis 17 Uhr.
Der Tempo-30-Ausbau war auf Initiative des Stadtbezirksbeirates Blasewitz geprüft worden.
"Ziel ist es, insbesondere Grundschulkinder auf ihrem täglichen Weg besser zu schützen und gleichzeitig die Verkehrssituation im Umfeld von Schulen und Kitas nachhaltig zu verbessern", so ein Stadtsprecher.
Die bereits bestehende Tempo-30-Strecke ohne zeitliche Beschränkung sei eine Maßnahme der Unfallkommission und bleibe bestehen.
Titelfoto: Eric Münch