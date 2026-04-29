Sturmwarnung! Windräder werden heute zum Zoff-Thema im Stadtrat

Dresden - Droht Dresden die Verspargelung? In der Heide, nahe dem Triebenberg und am Helmholtz-Zentrum Rossendorf könnten Windräder gebaut werden . Am heutigen Mittwoch im Stadtrat wird unter anderem darüber heftig gestritten.

Eigentlich gibt es schon Stadtratsbeschlüsse gegen die Aufstellung von Windrädern in Dresden, jetzt kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung. © picture alliance/dpa

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal präsentierte Ende März potenzielle Windkraft-Flächen für Dresden und Umgebung, die Heide und Hochland nicht verschonen.

Laut Bundesgesetz sind Bundesländer verpflichtet, mehr Windkraft-Flächen auszuweisen. Doch wie anderswo gibt es Protest, etwa vom Team Zastrow.

Die Fraktion startete eine Petition und bringt das Thema mit dem Rückenwind von knapp 12.000 Mitzeichnern als Aktuelle Stunde in den Rat. Einigkeit ist nicht zu erwarten.

Noch eine Aktuelle Stunde gibt's zum DVB-Bürgerbegehren (40.000 Unterschriften). Der Rat hatte das Begehren im Dezember abgelehnt, so kam kein Bürgerentscheid zustande.

Die Linken legten aber Widerspruch ein, auch darüber wird heute entschieden. "Der Oberbürgermeister fürchtet offenkundig das Votum der Bürgerinnen und Bürger", polterte Fraktions-Chef André Schollbach (47) im Vorfeld.