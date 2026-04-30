Großer Windrad-Zoff im Stadtrat: Emotionale Debatte war kein laues Lüftchen

Dresden - Die Aussicht auf Windräder in der Heide, nahe des Triebenbergs und am Forschungszentrum Rossendorf polarisierte am Mittwoch den Stadtrat . Eigentlich liegt die Ausweisung von Windkraft-Flächen außerhalb seiner Handhabe. Dennoch stritten Stadträte erbittert.

Windräder verändern das Landschaftsbild. Ob auf gute oder schlechte Weise, ist Ansichtssache. © imago/imagebroker

Bis 2032 müssen die Bundesländer zwei Prozent ihrer Landesfläche für Windräder vorhalten, schreibt ein Bundesgesetz vor. Ein jüngst vorgestellter Regionalplan brachte Flächen in der Dresdner Heide und im Schönfelder Hochland als mögliche "Vorrangflächen" ins Spiel - dort dürften dann Anlagen gebaut werden. Seither kocht die Debatte hoch.

Im Stadtrat hatte Team Zastrow eine Aktuelle Stunde beantragt, Fraktionschef Holger Zastrow (57) schlug Alarm: "Wir können nicht zugucken, wie wichtige Waldflächen, wichtige Agrarflächen zerstört werden." Er verwies auch auf bestehende Stadtratsbeschlüsse gegen Windräder, eine Missachtung der Beschlüsse sei undemokratisch.

"In Berlin wiegt Ideologie mehr als der Dresdner Bürgerwille", erklärte auch das BSW. Die AfD nannte Windräder unwirtschaftliche "Vogelschredder", gemäßigter argumentierte die CDU.

Sie erklärte, sich bei der Bundesregierung für eine Gesetzesreform einzusetzen. Und warnte: Ohne Regionalplan dürften überall - nicht nur in Vorranggebieten - Windräder gebaut werden. Das betonten auch die Fraktionen FDP/Freie Bürger, SPD, PVP und sogar die Grünen.