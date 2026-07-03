Millionen-Segen für Dresdner Gymnasium: Dauer-Provisorium hat bald ein Ende

Dresden - Vor zwei Jahren mussten knapp 900 Schüler und 110 Lehrkräfte ihr marodes Bertolt-Brecht-Gymnasium in der Johannstadt verlassen, lernen und lehren seitdem am beengten Ausweichstandort am Terrassenufer unter schwierigen Bedingungen. Doch der beschlossene Neubau konnte nicht starten. Als erste Dresdner Schule erhält das "Brecht" jetzt Gelder aus dem Bundes-Sondervermögen über den Sachsenfonds - 2030 soll der Neubau fertig werden.

Spätestens im Sommer soll der Abriss der alten Schulgebäude in der Johannstadt (Lortzingstraße) beginnen. © Ove Landgraf

Als die Probleme am Stammsitz 2007 begannen, die Aula wegen drohenden Glasdacheinsturzes gesperrt werden musste, war Schulleiter Marcello Meschke (65) noch guter Dinge.

"Jetzt werde ich das Ende der Baumaßnahmen als Rentner erleben", sagt er ernüchtert. Denn die damalige Sanierung hatte sich über Jahre gezogen, es tauchten immer neue Probleme auf, bis als beste Lösung ab 2020 ein Neubau geplant wurde.

Wegen Brandschutzmängeln musste die Schulgemeinschaft schon im Sommer 2024 ausziehen, während am maroden Stammsitz noch nicht mal der Abriss wegen Geldmangels beginnen konnte.

"Es gibt keine Aula, zu wenig Räume für die Schulgemeinschaft. Die Lernsituation ist auch wegen der fehlenden Perspektive demotivierend", macht Schülersprecher Armin Wobst (19) die Probleme am Ausweichstandort am Terrassenufer klar.