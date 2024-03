Muslime in Dresden begehen Fastenmonat Ramadan

Dresden - Gut 2000 Menschen in Dresden bekennen sich nach einer Zählung aus dem Jahr 2021 zum muslimischen Glauben.

Für 120 Veranstaltungen während der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" werben Hussein Jinah (65, von l.n.r.), Katharina Wüstefeld (46), OB Dirk Hilbert (52, FDP), Irma Castillo (64), Julia Schindler (42) und Olga Sperling (46). © Eric Münch

Für sie begann am heutigen Montag mit dem Fastenmonat Ramadan eines ihrer wichtigsten religiösen Feste. Während in Großstädten wie Frankfurt und Köln die Feier inzwischen auch öffentlich mit Leuchtgirlanden über den Straßen ("Happy Ramadan") zelebriert wird, findet das Fest in Dresden weitgehend im privaten Rahmen der Gläubigen statt.



Und doch sind auch hier die Feierlichkeiten spürbar. Wichtigste Regel des Festes: 30 Tage keine Nahrungsaufnahme, von der "Morgenröte" bis Sonnenuntergang. Erst danach wird gegessen und getrunken - und das oft recht ausgiebig.

Einer, der sich daran hält, ist Ayden Pekiner (49) vom "Alsan"-Döner in der Johannstadt. Dabei muss er seinen Gästen tagsüber ständig duftendes Essen auftischen.

Trotzdem kein Problem, findet er: "Es ist einfacher als im Sommer, weil wir gegen 5 Uhr frühstücken und schon gegen 18 Uhr zu Abend essen dürfen. Viel Kundschaft kommt dann auch am Abend", erklärt der Chef.