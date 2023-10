Nach Abstimmungs-Patzer: Hilbert will jetzt Geld für Sportvereine lockermachen

Klamme Kassen wegen Haushaltssperre: Für Dresdens Sportvereine sollen jetzt 1,2 Millionen Euro locker gemacht werden. © IMAGO/Cavan Images

Rückblick: Mehrere Fraktionen hatten in der vergangenen Stadtratssitzung versucht, die Haushaltssperre für die Bereiche Soziales, Jugend und Sport zu lockern. Doch letztlich scheiterte das Ansinnen.

Ebenso wie das Umschichten von ungenutzten Sport-Fördermitteln für den Vereinssport. Auch, weil ein CDU-Mann die entscheidende Abstimmung verpatzte.

Da der Stadtrat nicht selbst einfach nochmal darüber abstimmen kann, baten verschiedene Fraktionen (wie die CDU) die Stadtspitze, aktiv zu werden. "Diesem Wunsch komme ich gerne nach, weil die Sportvereine auch mir gegenüber einen deutlich höheren Bedarf an finanziellen Mitteln signalisiert haben", sagt Hilbert.

Der OB will am Montag im Finanzausschuss selbst den Vorschlag einbringen, die 1,2 Millionen Euro so umzuschichten, dass Vereine damit etwa Übungsleiter entlohnen können. "Wenn der Finanzausschuss meinem Vorschlag folgt, gilt es die Mittel so zügig wie möglich auszuzahlen", so Hilbert.