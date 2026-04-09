Noch mehr Chaos am Neustädter Bahnhof droht

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Sollte die Dresdner Verwaltung ab kommendem Montag den Schlesischen Platz am Neustädter Bahnhof sperren, befürchtet Team Zastrow (TZ) ein wahres "Chaos".

Von Hermann Tydecks

Dresden - Bereits jetzt ist die Sperrung der Eingangshalle im Neustädter Bahnhof problematisch, da der Zugang zu den Gleisen nur noch von der Rückseite (Hansastraße) aus möglich ist. Sollte die Verwaltung ab kommendem Montag noch den Schlesischen Platz sperren, befürchtet Team Zastrow (TZ) noch mehr "Chaos".

Das Rathaus plant, den Schlesischen Platz mitsamt Parkplätzen sechs Wochen lang zu sperren.
Das Rathaus plant, den Schlesischen Platz mitsamt Parkplätzen sechs Wochen lang zu sperren.  © Norbert Neumann

Weil die Deutsche Bahn (DB) in der Halle ein Gerüst für spätere Arbeiten an der Decke aufbaut, bleibt der Zugang über den Vordereingang mehr als einen Monat lang dicht.

Reisende und Radfahrer kommen sich schon jetzt auf der Umwegstrecke an der südöstlichen Bahnhofsecke gefährlich nahe. Auch der Bereich an der Hansastraße sei chaotisch, weil Reisende dort teils auf die Fahrbahn ausweichen müssten.

TZ fordert Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) auf, "Ordnung und Sicherheit" wiederherzustellen - anstelle die Situation mit der geplanten sechswöchigen Sperrung des Bahnhof-Vorplatzes mitsamt Parkplätzen "noch weiter zu verschlimmern".

Arbeitet die Verwaltung wirklich digital genug?
Dresden Politik Arbeitet die Verwaltung wirklich digital genug?

Das Rathaus will für den späteren Bau des Fahrradparkhauses den nordöstlichen Teil des Schlesischen Platzes umgestalten. "Das verbietet sich eigentlich von selbst, solange es keine sichere Lösung für Reisende gibt", mahnt TZ-Fraktions-Chef Holger Zastrow (57).

Nadelöhr an der einzigen Umwegstrecke: Radler und Reisende kommen sich hier gefährlich nahe.
Nadelöhr an der einzigen Umwegstrecke: Radler und Reisende kommen sich hier gefährlich nahe.  © Norbert Neumann
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Er fordert OB Dirk Hilbert (54, FDP) zudem auf, sich bei der DB für eine sofortige Änderung der Situation einzusetzen, auch weil gehbehinderte Menschen bis Mitte Mai laut DB auf andere Bahnhöfe ausweichen sollen, was laut Zastrow teils gar nicht möglich sei.

Titelfoto: Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden Politik: