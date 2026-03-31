Weiterer Ärger um Dresdens Elberadweg: Lückenschluss gefordert

Dresden - 15 Jahre nach dem Beschluss ist der Elberadweg zwischen Johannstadt und Blasewitz immer noch nicht ausgebaut. Doch den Vorwurf, die Umsetzung zu verzögern , weist Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) von sich.

Lücken im Elberadweg gehören endlich geschlossen, fordert der ADFC. © ronaldbonss.com

"Wir haben das Planfeststellungsverfahren nicht beendet, weil wir keine Lust auf einen zweiten Elberadweg haben", sagt Kühn zu TAG24.

Ohne Genehmigung für die Waldschlößchenbrücke habe das Verfahren schlicht keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Rechtliche Risiken seien groß gewesen, zeitliche Vorteile habe es auch nicht gegeben.

Derweil sieht der ADFC weitere Probleme, moniert Lücken im Elberadweg. Etwa zwischen Altwachwitz und Hosterwitz müssen Radler auf unbefestigte Trampelpfade ausweichen, ebenso fehlt ein Stück Elberadweg am Terrassenufer.

"Diese Lücken sollten aus unserer Sicht dringend geschlossen werden", fordert der Radler-Verein.