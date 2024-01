OB Hilbert warnt vor akuter Wohnungsnot: Jobs werden Tausende nach Dresden locken

OB Dirk Hilbert (52, FDP) erklärt seinen Plan gegen die drohende Wohnungsnot. © Thomas Türpe

Was 2023 angehe, schaue er "gar nicht unzufrieden" zurück, so Hilbert am Donnerstag. Im Stadtrat habe man 198 Beschlüsse verabschiedet, darunter auch den bedeutsamen "Masterplan Prohlis", von dem vor allem Bewohner in Leuben, Prohlis und Reick profitieren sollen. Auch vakante Posten der Bürgermeister und Amtsleiter konnten besetzt werden.



Was den Bereich Wissenschaft (mit TU-Exzellenz-Uni) und Chip-Industrie betrifft, sei Dresden spätestens mit der Ansiedlung des weltgrößten Halbleiterherstellers TSMC aus Taiwan "in einen anderen Orbit geschossen", nun "in der Champions League der weltweiten Standorte".

Vorm Hintergrund weiterer Industrieansiedlungen steige aber auch der Bedarf an Wohnraum. Diese Problematik bereite ihm "größte Sorgenfalten auf der Stirn", da die Baubranche "massive Probleme" habe und die Förderung der Bundesregierung nicht ausreiche.

"Der Bedarf an Wohnungen ist gestiegen und nicht gesunken", so der OB. Er rechnet mit 10.000 neuen Arbeitskräften in den kommenden fünf Jahren in der Stadt, die Industrie geht sogar von bis zu 25.000 Menschen bis 2030 aus. Man laufe auf einen "massiv überhitzten Wohnungsmarkt in zwei bis drei Jahren" zu.