Partei-Austritt von Holger Zastrow: So reagiert das Netz

Dresden - Sein Entschluss kam plötzlich und unerwartet: Holger Zastrow (55) verkündete am gestrigen Dienstag, dass er nach 30 Jahren aus der FDP austreten wird , um in der Dresdner Politik einen Neustart zu wagen. Die Reaktionen darauf folgten prompt über die sozialen Netzwerke.

Die Entscheidung von Holger Zastrow (55) war großes Thema auf X. © Thomas Türpe

So schrieb etwa die Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta (37, Grüne) via X (vormals Twitter): "Wenn jemand wie Holger Zastrow aus der FDP austritt, dann spricht das ehrlich gesagt für die FDP."

Suggestiv fragt Ex-AfD-Mitglied Frauke Petry (48) daran anknüpfend: "Ein Lob der Grünen für die FDP, weil Zastrow aus der FDP austritt. Wer da wohl auf dem richtigen Weg ist?"

Dass der 55-Jährige noch bis Mitte des Jahres in der Fraktion bleiben will, stört unterdessen Stefan Scharf (36), ebenfalls Mitglied bei den Liberalen in Dresden: "Er will die Kohle des Fraktionsvorsitzenden noch mitnehmen, aber im Juni (und sicherlich auch am 1. September) gegen die FDP antreten."

Vonseiten der Linken kommen hämische Worte: "Viel Misserfolg, Herr Zastrow! Jedem Egomanen seine eigene Partei", postete die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (56) auf X.