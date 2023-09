"Naddl und Ronny" machen immer noch Ärger: Stadt unternimmt nichts!

Dresden - Die großflächige Liebe von "Naddl & Ronny" prangt an der Carolabrücke - doch sie freut nicht jeden.

Der "Naddl und Ronny"-Schriftzug auf dem Hochhaus spielte auf eine alte Parteiparole an, ist mittlerweile aber nicht mehr zu sehen. © Holm Helis

Während so mancher das Verschwinden des Schriftzugs "Naddl und Ronny siegt!" vom Hochhaus am Pirnaischen Platz betrauert, ärgert die Liebesbekundung mit Herzchen Dresdens FDP-Fraktions-Chef Holger Zastrow (54).

"Diese Schmierereien gibt es schon seit vielen Jahren. Mitten in der Altstadt, wo es jeder Tourist sieht. Es ist peinlich, wie sich unser Stadtzentrum präsentiert!"

Deshalb hatte er bereits im vergangenen Jahr nachgefragt, wann mit einer Entfernung zu rechnen sei.

Als Antwort bekam Zastrow, dass das an dieser Stelle nicht so einfach wäre. Da der Pegel nun gerade günstig steht, fragte er nun erneut an und bekam die gleiche Antwort.