30.06.2024 07:05 5.678 Rathaus Dresden erhöht wieder mal die Kita-Gebühren

In Dresden steigen Preise für die Kinderbetreuung in Kitas, Horten sowie in der Kindertagespflege. Monatlich sind ab 1. September bis zu 15,50 Euro mehr fällig.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Achtung, Eltern: In Dresden steigen die Preise für die Kinderbetreuung in Kitas, Horten sowie in der Kindertagespflege. Monatlich sind ab 1. September bis zu 15,50 Euro mehr fällig. Ab September: Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung steigen. © picture alliance/dpa Wie bereits vergangenes Jahr müssen Eltern nach den Sommerferien mehr berappen. Die Elternbeiträge steigen zwischen 5,3 und 6,8 Prozent. Für einen Platz in der Krippe oder Kindertagespflege mit neun Stunden Betreuungszeit steigt der monatliche Betrag von bislang 227,30 auf 242,86 Euro (6,85 Prozent). Ein Kitaplatz (auch neun Stunden) kostet anstatt 166,01 nun 177,09 Euro. "Hintergrund hierfür sind die im vergangenen Jahr stark gestiegenen Personal- und Sachkosten aller Dresdner Kitas und Horte", teilt das Rathaus dazu mit. Dresden Politik Stadtrat streitet um Straßen-Namen: Wer hat die Ehre verdient und wer eher nicht? "Der vom Stadtrat beschlossene, sich jährlich reduzierende Bemessungssatz ist bei den neu festgesetzten Elternbeiträgen berücksichtigt." Persönliche Beratung zu Elternbeiträgen übernehmen Beschäftigte der Beitragsstelle Für Eltern mit mehreren Kindern, die gleichzeitig Kita, Kita-Pflegestelle oder Hort an Förderschulen besuchen, erfolgt eine Absenkung des Elternbeitrags durch eine Staffelung für die einzelnen Zählkinder. Eine persönliche Beratung zu den Elternbeiträgen übernehmen die Beschäftigten der Beitragsstelle im Amt für Kindertagesbetreuung. Termine können im Internet oder auch telefonisch unter Tel. 0351/488 50 34 vereinbart werden.

Titelfoto: picture alliance/dpa