Pustekuchen! Neuer Vorstoß zur Windkraft scheitert im Dresdner Stadtrat

Man wolle die Energiewende in Dresden rasch vorantreiben. Der Beschluss von 2013 sei überholt und auch rechtlich nicht haltbar. So fordert ein Bundesgesetz die Länder auf, zwei Prozent ihrer Flächen für Windkraft zur Verfügung zu stellen.

In seinem Schlusswort sprach Deppe von "Dummheit, was hier teilweise verbreitet wird". So sei der Schattenwurf von Windrädern, den zuvor das BSW thematisiert hatte, gar nicht problematisch.

"Was die Bürger davon halten, sehen wir ja schon. Die Voten in den Ortschaften waren ziemlich eindeutig. Die Bürger wollen das nicht! Aber das interessiert Sie nicht. Sie machen das für ihren grünen Wahn", polterte Fraktions-Chef Holger Zastrow (55, Team Zastrow).

TAG24-Redakteur Hermann Tydecks. © Eric Münch

Der Beschluss gegen Windräder zeigt das Dilemma, in dem nicht nur Dresden, sondern das ganze Land steckt. Noch zu Corona-Zeiten bewegte sich die Stimmung im Land klar in Richtung Klimaschutz. Motto: Wir brauchen den Umstieg auf grüne Energie, den Ausbau von Wind- und Solarkraft, E-Mobilität etc.

Die Grünen führten politische Umfragen an, 2021 kam die Ampel, auf den Straßen demonstrierte der Nachwuchs bei "Fridays for Future". Drei Jahre später hat sich der Wind gedreht. Die Ampel ist geplatzt, die Grünen tragen in der öffentlichen Wahrnehmung die Hauptschuld an teuren Strompreisen und letztlich am wirtschaftlichen Niedergang des Landes.

Unsere Gesellschaft ist sich nicht mehr einig, welchen Weg der Energiewende sie beschreiten will - und wie schnell das gehen soll. Ob Atomkraft nachhaltig ist, darüber streitet sogar die ganze Welt.

Das zeigt sich - natürlich - auch in Dresden. Der grüne Antrag, die Energiewende entschlossen zu unterstützen und das Potenzial für Windkraftanlagen auf Dresdner Stadtgebiet zu evaluieren und zu nutzen, scheiterte.

Nicht nur, weil es die Menschen vor Ort - wie fast immer in solchen Fällen - mehrheitlich ablehnen, kein Windrad um die Ecke haben wollen. Letztlich gehen auch Kräfte im Stadtrat davon aus, dass die neue Bundesregierung den 2021 eingeschlagenen grünen Weg verlassen wird.

Dann hätte sich das Thema ohnehin erledigt. Das fände ich allerdings falsch. Wir brauchen natürlich auch mehr Windräder. Die habe ich zudem lieber in meiner Nähe als ein Atomkraftwerk. Wenn es in Dresden passende Flächen gibt, sollte sich die Stadtgesellschaft dem nicht versperren.