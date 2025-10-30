Schwimmbad soll an die Stadt gehen: Elbamare-Kauf nimmt Formen an

Dresden - Das Elbamare in Gorbitz soll in städtische Hand übergehen – der Stadtrat hatte sich bereits im Januar klar für den Kauf ausgesprochen.

Das Elbamare in Gorbitz soll per Ratsbeschluss in städtische Hand überführt werden. © Norbert Neumann

Der Betrieb des für Familien und den Schwimmunterricht wichtigen Bades (110.000 Besucher im Jahr 2023) läuft seitdem weiter, einen offiziellen Verkauf gab es aber noch nicht.

Der Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) hat in Absprache mit Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) in den vergangenen Monaten eine Ankaufsvorlage für den Stadtrat erarbeitet.

Darin ist festgelegt, dass das mit dem Freizeitbad bebaute Grundstück für knapp 3,9 Millionen Euro (einschließlich Kaufnebenkosten) vom derzeitigen Eigentümer, einem Immobilienfonds, erworben werden soll.

Nach dem Kauf soll das Grundstück in das Sondervermögen des Eigenbetriebs Sportstätten überführt werden.