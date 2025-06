Sorge um Dresdens Flughafen: Jetzt regt sich Widerstand gegen die Zuschüsse

Dresdens Flughafen rutscht ins Minus: Wie lange wird sich Sachsen-Anhalt an dessen Finanzierung noch beteiligen? © PR

Sachsen und Sachsen-Anhalt sind die mit Abstand größten Gesellschafter der Mitteldeutschen Flughafen AG. Die im Jahr 2000 gegründete MFAG betreibt über ihre Tochterunternehmen die beiden Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Doch anders als das Drehkreuz in Nordsachsen ist der Dresdner Airport für Urlauber in Sachsen-Anhalt weit entfernt.

In Magdeburg regt sich deshalb Widerstand: Vertreter mehrerer Parteien von Opposition und Landesregierung erklärten, die Defizite des "Regionalflughafens" im Freistaat so nicht mehr mittragen zu wollen. Rund 20 Millionen Euro musste Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren dafür draufzahlen.

Hinzukommt, dass Sachsen laut aktuellem Haushaltsentwurf auch für die Jahre 2025/26 wieder 77 Millionen Euro in den Betrieb der kriselnden Flughafen-Gesellschaft stecken möchte.

"Diese Prioritätensetzung zu Ungunsten anderer wichtiger Bereiche ist wirklich schwierig und kaum vermittelbar", greift der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (53, Grüne) die sich zuspitzende Debatte auf.