Baubürgermeister Stephan Kühn im Interview: "Ich verfolge keinen ideologischen Kurs"

Dresden - Stephan Kühn (45) polarisiert wie kein Zweiter in der Dresdner Stadtpolitik . Verkehrsversuche , der Spurenstreit um die Carolabrücke oder frisch aufmarkierte Radwege - kaum eine Maßnahme seiner Verkehrspolitik bleibt ohne Protest. Im TAG24-Sommerinterview erklärt der grüne Baubürgermeister, wie er persönlich mit der Kritik und dem Druck umgeht.

Alles in Kürze

Stephan Kühn: Dresden belegt bundesweit im ADAC-Städte-Ranking Platz 1 - auch bei den Autofahrern. Ich verfolge keinen ideologischen Kurs, sondern habe die Belange aller Verkehrsteilnehmer im Blick. Verkehrsversuche wie am Blauen Wunder sind keine persönlichen Projekte, sondern gehen auf Ratsbeschlüsse zurück.

Stephan Kühn: Eine Mehrheit der Dresdner wünscht sich eine Carolabrücke, die ins Stadtbild passt und sicherlich keine Autobahnbrücke mitten im Zentrum. Die DDR-Brücke war bereits eine der breitesten in Dresden.

TAG24: Einige Fraktionen zweifeln an den Prognosen aus Ihrem Geschäftsbereich.

TAG24: Sie plädierten für zwei bis drei Spuren, am Ende entschieden sich Stadtrat und OB Hilbert für eine vierspurige Carolabrücke. Warum konnten Sie sich nicht durchsetzen?

Stephan Kühn: Bei einer groben Wortwahl reagiere ich sachlich. Wird jemand beleidigend, dann gebe ich den Fall zur Staatsanwaltschaft. Ein uneinsichtiger Wiederholungstäter, der mich als "grüner Faschist" bezeichnete, musste 4000 Euro zahlen. So was ziehe ich dann durch.

TAG24: Sie stehen aber auch massiv in der Kritik, lesen teils hasserfüllte Kommentare.

TAG24: Und im persönlichen Umgang?

Stephan Kühn: Wenn ich Bürger in meine Sprechstunde einlade, dann mäßigt sich der Ton. Das Problem liegt vor allem in den sozialen Medien - dort verschwindet oft jedes Maß an Höflichkeit und Anstand.

TAG24: Sie wurden im Dezember mit Familie und Freunden aus dem Schillergarten geworfen.

Stephan Kühn: Das fiel negativ auf den Wirt zurück. Wir sind daraufhin in ein anderes Restaurant gegangen, wo wir freundlich empfangen wurden.

TAG24: Haben Sie sich jemals physisch bedroht gefühlt?

Stephan Kühn: Nein. Während OB und Ministerpräsident bereits Demonstranten vor der Haustür hatten, ist mir das erspart geblieben. Personenschutz war für mich bisher kein Thema.

TAG24: Auch nicht nach der Morddrohung im April 2024?

Stephan Kühn: Das war ein Rentner, der seinen Blutzuckerspiegel nicht im Griff hatte. Er rief bei meiner Sekretärin an und hinterließ seinen Namen und die Telefonnummer. Dann bekam er Besuch vom Staatsschutz. Wir werden uns noch vor Gericht treffen.

TAG24: Können Sie die Familie aus dem Trubel um Ihre Person heraushalten?

Stephan Kühn: Ja, meine Kinder haben deshalb keine schlechten Erfahrungen gemacht.