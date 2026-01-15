SPD kämpft gegen Wiedereröffnung des Fernsehturms

Die SPD kämpft gegen die Wiedereröffnung des Fernsehturms in Dresden.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die mögliche Wiedereröffnung des Fernsehturms im Jahr 2030 schien schon greifbar - das Rathaus hatte die Entwurfsplanung abgeschlossen und vergangene Woche einen Fahrplan vorgelegt. Während etwa Team Zastrow von einem "Herzensprojekt" spricht, regt sich nun aber Widerstand: Die SPD lehnt die Pläne ab.

Die beiden Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Dresden-Elbhang/Schönfelder Hochland: Jutta Müller-Leonhardt (47) und Andreas Ueberbach (59). © Bildmontage: Stefan Kraft, Julian Hoffmann Der SPD-Ortsverein Dresden-Elbhang/Schönfelder Hochland (etwa 60 Mitglieder) fordert das Aus für die Fernsehturm-Revitalisierung in Wachwitz. Das Rathaus solle die weiteren Planungen einstellen und entsprechende Gelder stattdessen in dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen investieren. Begründung: "Die Stadt hat das ursprünglich zugesagte Verkehrskonzept aufgegeben, ohne tragfähige Alternativen vorzulegen", kritisieren die Vorsitzenden Jutta Müller-Leonhardt (47) und Andreas Ueberbach (59). Dresden Politik Erste Opfer des Sparkurses: Diese Dresdner Jugendtreffs machen dicht "Hiervon wären vor allem die Quohrener Straße und die Ortsdurchfahrt Gönnsdorf betroffen, die schon jetzt, ohne Gehwege ausgestattet, als lebensgefährlich bezeichnet werden müssen." Den Straßenausbau sieht das Rathaus nicht als zwingend erforderlich für den Turmbetrieb an.

Die SPD rechnet mit Verkehrschaos

Blick vom Turm auf den Parkplatz in Wachwitz. © Hermann Tydecks Der geplante Parkplatz mit 49 Besucherplätzen reiche laut Ortsverband trotz geplanten Zeitfenster-Buchungssystems (reserviert nur für Turmgäste) nicht aus. Und auch vom angekündigten ÖPNV-Ausbau oder Shuttle-Betrieb vom geplanten Park+Ride-Platz an der Rossendorfer Straße ist zum Ärger der Genossen nichts geblieben. Stattdessen soll die Buslinie 61 künftig alle 20 Minuten (ähnlich wie bislang) zum Turm fahren. Die Verwaltung kalkuliert mit rund 200.000 Besuchern pro Jahr (wären im Schnitt rund 550 täglich), wobei nur 199 Personen gleichzeitig im Turmkopf sein können. Dresden Politik Gelder für Dresdner Gedenkstätte gestrichen: Stadträtin sauer auf "rechte Mehrheit" Die SPD rechnet in der Folge der "Fehlplanung" mit "Verkehrschaos und zugeparkten Straßen" zulasten der Anwohner.

Am 5. März entscheidet der Stadtrat

Es regt sich Widerstand: Bleibt die Wiedereröffnung des Fernsehturms ein Traum? © picture alliance/dpa Als "Rebellen" können die Genossen im Hochland mit ihrem "Aufstand" gegen den Turm nicht gelten. "Wir sind da komplett auf einer Linie", sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser (49). "Die Bevölkerung im Umfeld wurde vor Jahren mit Straßensanierungen und neuen Buslinien besänftigt. Nichts davon wird kommen. Eine Wiedereröffnung des Fernsehturms auf dem Rücken der Anwohnerinnen und Anwohner lehnen wir ab." Der Stadtrat soll am 5. März final entscheiden.

Kippt der Turm noch? - Ein Kommentar