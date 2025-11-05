Stadt bewilligt Geld für Mengsplatz-Sanierung: Doch alles andere ist offen

Seit Jahrzehnten verwittert der Mengsplatz in Übigau. Nun bewilligte der Stadtbezirksbeirat Gelder für eine potenzielle Sanierung.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Seit Jahrzehnten verwittert der Mengsplatz in Übigau - eigentlich ein historisches Kleinod. Nun bewilligte der Stadtbezirksbeirat Gelder für eine potenzielle Sanierung.

Der beschauliche Mengsplatz in Übigau verfällt zusehends.
Der beschauliche Mengsplatz in Übigau verfällt zusehends.  © Steffen Füssel

Der Platz wurde in den 1920er-Jahren errichtet, besticht durch einen zeittypisch gestalteten Brunnen in der Mitte.

Leider sprudelt der Brunnen nicht mehr und ist verschmutzt, genauso die Wegedecke.

Immerhin: Vor wenigen Tagen bewilligte der Stadtbezirksbeirat Pieschen 19.000 Euro, damit die Instandsetzung geplant werden kann - ohne Gegenstimmen.

Stadtbezirksbeirat Tino Jasef (53, Freie Wähler) wünscht sich eine Sanierung.
Stadtbezirksbeirat Tino Jasef (53, Freie Wähler) wünscht sich eine Sanierung.  © Thomas Türpe

Lokalpolitiker Tino Jasef (53, Freie Wähler) froh: "Alle in Übigau kennen diesen Platz. Ihn zu sanieren, ist ein Herzensanliegen."

Der Weg dahin bleibt aber ungewiss, die Finanzierung ist unklar, ebenso der Zeitplan.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Politik: