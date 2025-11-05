Stadt bewilligt Geld für Mengsplatz-Sanierung: Doch alles andere ist offen
Dresden - Seit Jahrzehnten verwittert der Mengsplatz in Übigau - eigentlich ein historisches Kleinod. Nun bewilligte der Stadtbezirksbeirat Gelder für eine potenzielle Sanierung.
Der Platz wurde in den 1920er-Jahren errichtet, besticht durch einen zeittypisch gestalteten Brunnen in der Mitte.
Leider sprudelt der Brunnen nicht mehr und ist verschmutzt, genauso die Wegedecke.
Immerhin: Vor wenigen Tagen bewilligte der Stadtbezirksbeirat Pieschen 19.000 Euro, damit die Instandsetzung geplant werden kann - ohne Gegenstimmen.
Lokalpolitiker Tino Jasef (53, Freie Wähler) froh: "Alle in Übigau kennen diesen Platz. Ihn zu sanieren, ist ein Herzensanliegen."
Der Weg dahin bleibt aber ungewiss, die Finanzierung ist unklar, ebenso der Zeitplan.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Thomas Türpe