Stadt bewilligt Geld für Mengsplatz-Sanierung: Doch alles andere ist offen

Dresden - Seit Jahrzehnten verwittert der Mengsplatz in Übigau - eigentlich ein historisches Kleinod. Nun bewilligte der Stadtbezirksbeirat Gelder für eine potenzielle Sanierung.

Der beschauliche Mengsplatz in Übigau verfällt zusehends. © Steffen Füssel

Der Platz wurde in den 1920er-Jahren errichtet, besticht durch einen zeittypisch gestalteten Brunnen in der Mitte.

Leider sprudelt der Brunnen nicht mehr und ist verschmutzt, genauso die Wegedecke.

Immerhin: Vor wenigen Tagen bewilligte der Stadtbezirksbeirat Pieschen 19.000 Euro, damit die Instandsetzung geplant werden kann - ohne Gegenstimmen.