Stoppt ein kleines Straßenstück das Projekt der Campuslinie?

Dresden - Die Campuslinie in Dresden soll endlich Löbtau und Strehlen per Straßenbahn verbinden, ein Prestigeprojekt werden. Doch der dritte und größte Abschnitt bereitet dem Rathaus Kopfzerbrechen. Scheitert am Ende alles an einem kleinen Stückchen Caspar-David-Friedrich-Straße?

Um diesen Abschnitt der Caspar-David-Friedrich-Straße geht es. © Thomas Türpe

Zwei Teilabschnitte für die Campuslinie sind längst fertiggestellt, ab Sommer starten Bauarbeiten für die Strecke zwischen Ebertplatz und Nürnberger Platz.

Fehlt noch der Abschnitt von dort bis zum Wasaplatz. Auf die von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) vorgeschlagene Verkehrsführung auf der Caspar-David-Friedrich-Straße (ab Zelleschem Weg) hatte sich der Stadtrat zuletzt nicht einigen können.

Demnach sollten in beiden Richtungen Fahrradstreifen entstehen, Straßenbahn und Autos auf einer Spur fahren, der Autoverkehr auf der Lockwitzer Straße (Heinrich-Zille-Straße bis Wasaplatz) verbannt werden.

"Wir haben jetzt schon einen Bereich, der an seiner Kapazitätsgrenze ist", erklärt Straßenamtsleiterin Simone Prüfer (60). "Wir müssen Verkehr rausnehmen. Die Radstreifen sind wegen geltender Richtlinien erforderlich."