Entsteht in der Nähe des Dynamo-Stadions bald eine neue S-Bahn-Station?

Dresden - Schon seit den 90er-Jahren liebäugelt die Stadt mit dem Bau eines neuen S-Bahn-Haltepunkts am Strehlener Platz/Richard-Strauss-Platz.

SPD-Fraktions-Chefin Dana Frohwieser (49) und Stadtrat Stefan Engel (33) setzen sich für einen neuen S-Bahn-Haltepunkt ein. © Steffen Füssel

Die Station zwischen Hauptbahnhof und Strehlen würde das aktuell wachsende Viertel voranbringen und wegen der Stadionnähe auch Dynamo-Fans nützen. Laut SPD ergibt sich mit der geplanten Neubaustrecke Dresden - Prag nun eine einmalige Chance für die Realisierung des ambitionierten Projektes.

Die neue Station könnte an der bestehenden Strecke (S-Bahn-Linien 1 und 2) nahe der Total-Tankstelle (Wiener Straße) errichtet werden. Im Umfeld werden aktuell mehrere Wohnbauprojekte umgesetzt, Stadion, Zoo, Uni-Gebäude und Bundeswehr-Standort (August-Bebel-Straße) sind nahe.

Die Stadtverwaltung sieht ein Potenzial für 4000 zusätzliche Fahrgäste, doch bislang hatten andere Projekte wie die S-Bahn-Haltepunkte Bischofsplatz (2016 eröffnet, nutzen gut 3000 Fahrgäste) oder künftig auch Nossener Brücke oder Albertstadt Priorität.

Die SPD-Fraktion sieht jetzt aber ein günstiges Zeitfenster gekommen. Denn für die geplante Neubaustrecke Dresden - Prag (Baubeginn soll 2032 sein) seien auch Umbauarbeiten im Bahnknoten Dresden vorgesehen.