Bußgeld-Einnahmen steigen: Bekommt Dresden wirklich immer mehr Tempo-30-Zonen?

Dresden - Wie entwickelte sich in den vergangenen Jahren der Verkehr inklusive Kontrollen und Unfällen in der Stadt? Neue Zahlen zeigen jetzt, dass Tempo-30-Abschnitte zunehmen - so wie auch die Rathauskasse dank gestiegener Bußgeldeinnahmen. Die Anzahl der bei Unfällen Verunglückten sank hingegen nicht.