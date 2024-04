Vorerst keine Asyl-Bezahlkarte für Dresden: Thema von der Tagesordnung geschmissen

Dresden - Überraschung im Stadtrat: Die Einführung einer Asyl-Bezahlkarte in Dresden findet vorerst nicht statt!

Der Sitzungsleiter konnte damit seiner ursprünglichen Haltung treu bleiben. Er und Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (47, Linke) wollten die frühzeitige Einführung der Karte in Dresden verhindern. Nun forderte die Landesdirektion Sachsen den OB auf, das Thema im Stadtrat auszuklammern.

Sowohl die AfD als auch CDU und FDP wollten das Modell mit eigenen Anträgen in Dresden durchsetzen. OB Dirk Hilbert (52) musste das Thema jedoch von der Tagesordnung nehmen.

Im Dresdner Stadtrat wurde das Thema am Donnerstag von der Tagesordnung geschmissen. © Thomas Türpe

Um nicht wie beim ersten Mal mit der AfD stimmen zu müssen, wollten CDU und FDP einen eigenen Antrag einreichen. Der sollte Dresdens Beitritt zum Pilotprojekt der zehn sächsischen Landkreise ermöglichen.

Die geben seit dem 1. April die Karten aus. Auch Leipzig hat sich für ein ähnliches Modell entschieden. Nun grätschte die Landesdirektion Sachsen den Antragstellern dazwischen. Von der kommunalen Rechtsaufsicht hatte Hilbert am Mittwoch Post bekommen.

Der Inhalt des Schreibens war eine Aufforderung an Hilbert, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen: Der Stadtrat sei gar nicht zuständig, der Beschluss im März "in rechtswidriger Weise" getroffen worden. Daraus folgt, "dass die grundsätzliche Einführung einer Bezahlkarte" sowie deren Ausgestaltung Weisung in die "Zuständigkeit des Oberbürgermeisters" falle.