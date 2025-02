Was das neue Wahlrecht für Sachsen bedeutet

Dresden - Sonntag ist Wahlsonntag . Allen Prognosen zum Trotz ist das Ergebnis offen. Doch schon jetzt steht fest, dass voraussichtlich nicht alle Wahlsieger in den Bundestag einziehen werden. Grund ist das neue Wahlrecht. Das könnte die Änderung für Sachsen bedeuten.

Die Zweitstimme ist bei der Wahl wichtiger, weil der Zweitstimmenanteil zur prozentualen Verteilung der Sitze im Bundestag herangezogen wird. © imago/Christian Ohde

Der Bundestag platzte mit zuletzt 736 Sitzen aus allen Nähten. Grund dafür sind die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate.

"Um sie zu vermeiden, wurde die Zweitstimmendeckung eingeführt", erklärt Hans Vorländer (70), Seniorprofessor an der TU Dresden und Direktor des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM). Das bedeutet, künftig sind "fest" nur noch 630 Abgeordnete im Bundestag vertreten.



Bisher saß sicher im Parlament, wer ein Direktmandat holte, also die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis. Nun erfolgt die Verteilung der Sitze oder Mandate proportional zum Zweitstimmenanteil der jeweiligen Partei.

"Wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate holt, als ihr an Zweitstimmen zustehen, fallen die überzähligen Mandate weg", so Vorländer.