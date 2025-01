Wird die Wasserski-Posse zum Eigentor für die Stadt?

Denn für die BUGA, die Dresden 2033 ausrichten will, sind die Kiesseen in Leuben als Kernareal vorgesehen. Laut Machbarkeitsstudie des Rathauses soll neben natürlichen Auen, Blühwiesen und neuen Wegen neben der Wassersportanlage im Süden auch ein öffentlicher Badebereich mit angrenzendem Strandbereich im Osten entstehen.

In diesem Rahmen werden auch die aktuellen Grundstücksverhältnisse betrachtet", äußert sich ein Stadtsprecher zurückhaltend. In den vergangenen Jahren habe man den städtischen Besitz am Standort ausgebaut.

Hinter dieser Hecke soll Wasserskianlagen-Betreiber Martin Riedel (52) seine neue Station mit Gastro aufbauen. Für die Buga-Planungen will er nach der "Gängelei" nicht mehr mit der Verwaltung kooperieren. © Norbert Neumann

Ein Kommentar von Hermann Tydecks

Nach jahrelanger Duldung zeigte sich die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr unnachgiebig, wollte den Wasserskianlagen-Betreiber an der Kiesgrube Leuben unbedingt vom Ufer wegbekommen, verhängte eine Nutzungsuntersagung, drohte mit Zwangsgeld.

Nachdem Rathaus und Betreiber 2005 noch gemeinsam das Projekt zur Freude vieler Dresdner umgesetzt und damit eine kleine Oase auch fürs nahe Plattenviertel geschaffen hatten, führte ein Gerichtsurteil zu jahrelangem Streit.

So hatte das Oberverwaltungsgericht Bautzen den damaligen Bebauungsplan der Stadt 2008 für unwirksam erklärt. Leidtragender ist der Betreiber, dessen Bauten am Uferbereich seitdem als Schwarzbau gelten.

Sein Durchhaltevermögen und Engagement sind umso bemerkenswerter. Andere Unternehmer hätten längst aufgegeben, spätestens jetzt. Doch Herrn Riedel liegt etwas am Wassersport und auch an den Kiesseen. Nicht die Stadt, sondern er sorgt dafür, dass Dresdnern und Gästen dort etwas geboten wurde - und sei es die Chance auf ein Eis bei einem Spaziergang um den See. Auch gegen den Müll tut er was.

Mit dem kostspieligen Umzug vom Ufer auf eine nahe Wiese ist der wirtschaftliche Weiterbetrieb von Wasserskianlage und Gastronomie gefährdet. Aber nicht nur das: Wie die Stadt ihre BUGA-Pläne umsetzen will, wenn sie mit Riedel im Clinch liegt, ist unklar. Um das Kiesseen-Areal so aufzuwerten wie geplant, muss Riedel, der etliche Grundstücke langfristig gepachtet hat, mitspielen.

Bleibt zu hoffen, dass die Stadt wenigstens den bestehenden Ratsbeschluss umsetzt, der Riedel eine Rückkehr an die alte Stätte ermöglichen würde. Das würde zwar erneut einen Umzugs-Irrsinn schaffen, aber wenigstens mit Happy End - auch für eine mögliche BUGA.