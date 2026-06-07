Dresden muss ein kleines Stück Fußweg für 600.000 Euro kaufen: Das steckt dahinter

Dresden - Ist das Dresdens teuerstes Pflaster? Damit die Stadt die Königsbrücker Straße ab September wie geplant sanieren und ausbauen kann, muss sie noch einige anliegende Grundstücke kaufen. Darunter ein Stückchen Fußweg nahe Albertplatz für 1000 Euro pro Quadratmeter.

Im September soll der Ausbau der Königsbrücker Straße starten. © Norbert Neumann

Nach sechsjähriger Prüfung hatte die Landesdirektion die Freigabe für den grundhaften Ausbau der wichtigen Verkehrsachse im Norden gegeben.

Für den Ausbau mit vier Spuren (die Bahn fährt größtenteils im separaten Gleisbett) müssen nicht nur 122 Bäume gefällt werden, sondern auch noch Grundstücke angekauft werden, die nicht im Eigentum der Stadt sind.

Laut Martin Schulte-Wissermann (55, Piraten) von der PVP-Fraktion will die Stadt dafür 2,5 Millionen Euro ausgeben. Was den Stadtrat, der in der Neustadt seinen Wahlkreis hat, dabei stört: Ein Stückchen Fußweg (rund 600 Quadratmeter) mit ein paar Bäumen darauf kommt die Stadt in Zeiten ohnehin leerer Kassen jetzt teuer zu stehen.

Laut TAG24-Informationen liegt es im südlichen Teil der Königsbrücker Straße nahe dem Artesischen Brunnen und gehört Vonovia. Gut 600.000 Euro will die Stadt bieten.