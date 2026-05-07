Schwarzer Rauch über der Dresdner Neustadt: Was brennt hier?

Dresden - Brand in der Dresdner Neustadt! Mittwochvormittag zog dunkler Rauch über die Leipziger Straße.

Ein Löschzug der Wache Übigau brachte die Flammen unter Kontrolle. © xcitepress

Auf dem Gelände vom Alten Leipziger Bahnhof sollen gegen 10.30 Uhr Pflanzen in Brand geraten sein.

Die Flammen griffen auf ein benachbartes Lagergebäude über. Dort waren zuletzt verschiedene Waren und Gegenstände untergebracht.

Ein Löschzug der Wache Übigau war vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch Einsatzkräfte aus Klotzsche kamen zur Hilfe.

Die Flammen der zehn mal zehn Meter großen Fläche sind mittlerweile unter Kontrolle.

"Um die Löschwasserversorgung zu stabilisieren, wurde ein Tanklöschfahrzeug nachgefordert", schrieb die Feuerwehr zudem via Threads. "Die verrauchte Lagerhalle wird gegenwärtig belüftet."

Dafür kam kam das Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) der Feuer-

und Rettungswache Striesen zum Einsatz.

Mehrere Trupps löschten mit Atemschutz und Strahlrohren den Brand - insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rauch war von weitem sichtbar und sorgte in der Umgebung für Geruchsbelästigung.