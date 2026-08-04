Zwei Wochen nach Maus-Comeback: Nur noch Leere in den Diddl-Regalen
Dresden - Vor zwei Wochen war die Welle der Euphorie bei Diddl-Maus-Fans groß. Zum Comeback wurden Geschäfte gestürmt, Regale geleert und ein Sammelblock mehr als nötig gekauft. Wie sieht es nun bei Thalia und Co. in Dresden aus?
Im Haus des Buches auf der Prager Straße herrscht mittlerweile gähnende Leere. "Es war sofort alles weg. Es gab noch zwei Nachlieferungen, wunderschön zeitnah für den Samstag nach dem Comeback", weiß Filialleiterin Eva Kriegel (41). Auch das war - bis auf ein paar Blöcke - im Nu weg.
Damit finden sich Diddl-Liebhaber trotzdem nicht ab: "Nachfragen kommen täglich, ob wir noch was haben. Aber es sind alle verständnisvoll und freuen sich, wenn doch noch was nachgeliefert wird. Die Plüschmäuse und die Tassen, die waren immer zuerst weg."
Trotz des Ansturms wird die nächste Lieferung erst im Herbst kommen, so die Filialleiterin. Doch wann genau und ob in der Zwischenzeit noch was eintrudelt, ist ungewiss.
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Zahlreiche Buchläden und Drogerien sind so gut wie leergefegt
In der "Nanu Nana"-Filiale in der SchillerGalerie wird zwar noch mit einem Diddl-Poster an der Kasse geworben, doch auch hier ist keine Spur mehr vom lebensgroßen Papp-Aufsteller mit den ikonischen Sammelblöcken. Lediglich fünf Trinkbecher können noch ergattert werden.
Ähnlich sieht es bei "Müller" in der Centrum Galerie aus. Auch hier sind nur noch Reste in Form von Trinkbechern und Kuschelmäusen im Regal da. "Es war schon am ersten Tag alles weg", weiß die Filialleiterin.
Enttäuscht sind die Diddl-Sammler zwar, aber "es ist relativ entspannt. Niemand ist bösartig". Besonders schnell vergriffen waren hier "die Duftblöcke, die auch schon früher so im Trend waren".
Titelfoto: Fotomontage/Eric Münch/Uwe Meinhold