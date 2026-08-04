Zwei Wochen nach Maus-Comeback: Nur noch Leere in den Diddl-Regalen

Dresden - Vor zwei Wochen war die Welle der Euphorie bei Diddl-Maus-Fans groß. Zum Comeback wurden Geschäfte gestürmt, Regale geleert und ein Sammelblock mehr als nötig gekauft. Wie sieht es nun bei Thalia und Co. in Dresden aus?

Im Haus des Buches war der Ansturm auf Diddl sehr groß. © Eric Münch

Im Haus des Buches auf der Prager Straße herrscht mittlerweile gähnende Leere. "Es war sofort alles weg. Es gab noch zwei Nachlieferungen, wunderschön zeitnah für den Samstag nach dem Comeback", weiß Filialleiterin Eva Kriegel (41). Auch das war - bis auf ein paar Blöcke - im Nu weg.

Damit finden sich Diddl-Liebhaber trotzdem nicht ab: "Nachfragen kommen täglich, ob wir noch was haben. Aber es sind alle verständnisvoll und freuen sich, wenn doch noch was nachgeliefert wird. Die Plüschmäuse und die Tassen, die waren immer zuerst weg."

Trotz des Ansturms wird die nächste Lieferung erst im Herbst kommen, so die Filialleiterin. Doch wann genau und ob in der Zwischenzeit noch was eintrudelt, ist ungewiss.