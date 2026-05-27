Wohnungen in Dresden: Teure Toplagen, billiger Rand

Dresden - Wer in Dresden eine Wohnung kaufen will, braucht inzwischen oft ein ziemlich dickes Portemonnaie.

In Loschwitz treibt die traumhafte Lage den Preis nach oben. © Stefan Häßler

Vor allem in den schicken Elbhang-Lagen schnellen die Preise immer weiter nach oben. Doch: Wer etwas außerhalb sucht, kann noch echte Schnäppchen finden.

Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Immobilienportals "Immowelt". Während die Preise in den Toplagen weiter klettern, bleibt es in einigen Außenbezirken vergleichsweise entspannt – zumindest fürs Konto.

Ganz oben auf der Preisliste steht Zöllmen mit rund 3790 Euro pro Quadratmeter. Hier punktet laut "Immowelt" eine hohe Lebensqualität, aber gleichzeitig treibt ein nur sehr geringes Angebot den Preis nach oben.

Auch Loschwitz und Wachwitz, die Dresdner Heide sowie Bühlau und der Weiße Hirsch gehören zu den teuersten Adressen der Stadt. Hier zahlen Käufer nicht nur für Wohnraum, sondern auch für Lage, Natur und Elbblick.